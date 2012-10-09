Уфа
мин
-
Кобозев
Евгений Кобозев
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Аликин
Павел Аликин
90
-
Тишкин
Максим Тишкин
90
-
Войдель
Роман Войдель
78'
90
-
Засеев
Азамат Засеев
90
-
Де Оливейра
Виллиам Артур Де Оливейра
90
-
Карлос
Диего Карлос
90
-
Маляров
Никита Маляров
46
-
Галыш
Виталий Галыш
90
-
Маркосов
Михаил Маркосов
72
Запасные
-
Духнов
Евгений Духнов
-
Степанов
Игорь Степанов
-
Путилин
Сергей Путилин
-
Василенко
Александр Василенко
-
Васильев
Алексей Васильев
-
Васильев
Александр Васильев
-
Данилов
Сергей Данилов
Енисей
мин
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Качан
Евгений Качан
64
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
26'
68'
90
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Базанов
Алексей Базанов
90
-
Чадов
Вячеслав Чадов
64
-
Алексеев
Сергей Алексеев
89
-
Кожанов
Олег Кожанов
82
Запасные
-
Кучук
Алексей Кучук
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Никитин
Алексей Никитин
-
Пьянченко
Василий Пьянченко
-
Маргасов
Тимофей Маргасов
-
Сурнев
Роман Сурнев
-
Роденков
Юрий Роденков