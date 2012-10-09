Томь
мин
-
Астахов
Виталий Астахов
90
-
Аравин
Алексей Аравин
90
-
Николов
Пламен Николов
90
-
Бендзь
Сергей Бендзь
90
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Сабитов
Ренат Сабитов
90
-
Баженов
Никита Баженов
42
-
Сорокин
Валерий Сорокин
74
-
Черевко
Александр Черевко
90
-
Хазов
Антон Хазов
48'
72'
90
-
Голышев
Павел Голышев
60
Запасные
-
Вашек
Петр Вашек
-
Терентьев
Денис Терентьев
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
-
Башкиров
Евгений Башкиров
-
Зотов
Александр Зотов
-
Нагибин
Иван Нагибин
-
Погребняк
Кирилл Погребняк
Торпедо
мин
-
Довбня
Александр Довбня
90
-
Тесак
Лукаш Тесак
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
90
-
Новосельцев
Иван Новосельцев
26'
90
-
Молодцов
Артем Молодцов
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Газинский
Юрий Газинский
90
-
Родин
Иван Родин
68
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
76
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
90
Запасные
-
Фомичев
Валентин Фомичев
-
Федоров
Максим Федоров
-
Андреев
Евгений Андреев
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
-
Самсонов
Артем Самсонов
-
Мищенко
Михаил Мищенко
-
Кортава
Дмитрий Кортава