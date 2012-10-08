Химки
мин
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
90
-
Филатов
Валентин Филатов
90
-
Мамаев
Эльдар Мамаев
90
-
Алексанян
Артак Алексанян
56
-
Даниловский
Сергей Даниловский
90
-
Кузнецов
Андрей Кузнецов
90
-
Соболев
Владимир Соболев
90
-
Померко
Алексей Померко
90
-
Комков
Михаил Комков
45
-
Воронкин
Артем Воронкин
90
-
Бреев
Сергей Бреев
25
Запасные
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
-
Кобзарь
Евгений Кобзарь
-
Будаков
Александр Будаков
-
Ефимов
Сергей Ефимов
-
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
-
Гвазава
Леван Гвазава
-
Калимуллин
Рустем Калимуллин
СКА-Хабаровск
мин
-
Дебле
Серж Дебле
44
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
82
-
Зураев
Эльбрус Зураев
90
-
Микуцкис
Томас Микуцкис
40'
90
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Зюзин
Максим Зюзин
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Трусевич
Максим Трусевич
90
-
Саталкин
Никита Саталкин
71
-
Славнов
Роман Славнов
90
Запасные
-
Агапов
Александр Агапов
-
Кальчук
Иван Кальчук
-
Мицейка
Дариус Мицейка
-
Никифоров
Владислав Никифоров
-
Мамтов
Хасан Мамтов