Ротор
мин
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
90
-
Гузь
Дмитрий Гузь
90
-
Васянович
Андрей Васянович
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
66
-
Пугин
Алексей Пугин
77
-
Зинин
Илья Зинин
90
-
Ваганов
Сергей Ваганов
70
-
Фомин
Семен Фомин
90
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
53'
86
Запасные
-
Шумилин
Сергей Шумилин
-
Арлашин
Денис Арлашин
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Ионов
Илья Ионов
-
Барановский
Михаил Барановский
-
Глушков
Никита Глушков
-
Рылов
Артур Рылов
Волгарь
мин
-
Ридель
Владимир Ридель
90
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
77
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Машуков
Аслан Машуков
90
-
Мухутдинов
Альмир Мухутдинов
90
-
Романенко
Владимир Романенко
24
-
Дегтярев
Александр Дегтярев
83
-
Антипенко
Александр Антипенко
74
Запасные
-
Морейра Сильва
Элисон Пьер Морейра Сильва
-
Шаров
Сергей Шаров
-
Печник
Андрей Печник
-
Чилюшкин
Виталий Чилюшкин
-
Петривский
Тарас Петривский
-
Чочиев
Алан Чочиев
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков