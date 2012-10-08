Салют
мин
-
Сикач
Степан Сикач
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Старков
Вадим Старков
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Жирный
Иван Жирный
81
-
Кобенко
Андрей Кобенко
68
-
Алборов
Мирза Алборов
90
-
Ткачук
Денис Ткачук
90
-
Москера Мендоза
Андрес Хаеро Москера Мендоза
90
-
Руа Флорес
Карлос Андрес Руа Флорес
90
-
Бажев
Амир Бажев
69
Запасные
-
Дегтев
Денис Дегтев
-
Курачинов
Азамат Курачинов
-
Криворучко
Александр Криворучко
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
-
Яковлев
Максим Яковлев
-
Кушов
Сергей Кушов
-
Кабутов
Дмитрий Кабутов
Сочи
мин
-
Матрахов
Евгений Матрахов
90
-
Ершов
Михаил Ершов
90
-
Костин
Сергей Костин
90
-
Тарасюк
Станислав Тарасюк
90
-
Андреев
Максим Андреев
45'
83
-
Арсеньев
Антон Арсеньев
90
-
Кирсанов
Максим Кирсанов
90
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
80
-
Семенов
Алексей Семенов
84
-
Сурков
Никита Сурков
90
-
Мязин
Андрей Мязин
90
Запасные
-
Лопес Хуэска
Карлос Даниэль Лопес Хуэска
-
Усанов
Максим Усанов
-
Хотов
Мурат Хотов
-
Самохвалов
Александр Самохвалов
-
Лебедев
Юрий Лебедев
-
Сушкин
Вячеслав Сушкин