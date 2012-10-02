Волгарь
мин
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
90
-
Ридель
Владимир Ридель
90
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Бекетов
Артем Бекетов
90'
90
-
Мухутдинов
Альмир Мухутдинов
90
-
Романенко
Владимир Романенко
46
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
62
-
Антипенко
Александр Антипенко
85
Запасные
-
Печник
Андрей Печник
-
Чилюшкин
Виталий Чилюшкин
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
-
Машуков
Аслан Машуков
-
Чочиев
Алан Чочиев
-
Секрет
Антон Секрет
-
Дегтярев
Александр Дегтярев
Салют
мин
-
Шевченко
Максим Шевченко
90
-
Криворучко
Александр Криворучко
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Старков
Вадим Старков
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Алборов
Мирза Алборов
90
-
Москера Мендоза
Андрес Хаеро Москера Мендоза
59
-
Кабутов
Дмитрий Кабутов
56
-
Руа Флорес
Карлос Андрес Руа Флорес
90
-
Бажев
Амир Бажев
90
Запасные
-
Курачинов
Азамат Курачинов
-
Сикач
Степан Сикач
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
-
Кобенко
Андрей Кобенко
-
Яковлев
Максим Яковлев
-
Ткачук
Денис Ткачук
-
Кушов
Сергей Кушов