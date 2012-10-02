Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
52'
90
-
Ревякин
Алексей Ревякин
90
-
Чухлей
Андрей Чухлей
90
-
Щаницин
Александр Щаницин
38'
78
-
Берхамов
Кантемир Берхамов
87
-
Асеведо
Герсон Асеведо
90
-
Кобялко
Антон Кобялко
74
-
Гогниев
Спартак Гогниев
22'
82
Запасные
-
Мельник
Иван Мельник
-
Арапов
Дмитрий Арапов
-
Дранников
Иван Дранников
-
Семакин
Максим Семакин
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
-
Бирюков
Михаил Бирюков
-
Манучарян
Эдгар Манучарян
Уфа
мин
-
Кобозев
Евгений Кобозев
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Смирнов
Андрей Смирнов
90
-
Василенко
Александр Василенко
90
-
Тишкин
Максим Тишкин
73
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Васильев
Алексей Васильев
57
-
Засеев
Азамат Засеев
90
-
Карлос
Диего Карлос
90
-
Данилов
Сергей Данилов
68
-
Маркосов
Михаил Маркосов
90
Запасные
-
Духнов
Евгений Духнов
-
Степанов
Игорь Степанов
-
Аликин
Павел Аликин
-
Кириллов
Юрий Кириллов
-
Осадчук
Сергей Осадчук
-
Де Оливейра
Виллиам Артур Де Оливейра
-
Галыш
Виталий Галыш