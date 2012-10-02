Спартак-Нальчик
мин
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Джудович
Миодраг Джудович
6'
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Татарчук
Владимир Татарчук
90
-
Захирович
Аднан Захирович
90
-
Шогенов
Марат Шогенов
90
-
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
78
-
Болов
Руслан Болов
11'
70
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
90
Запасные
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Абазов
Руслан Абазов
-
Балов
Рустам Балов
-
Гурфов
Азамат Гурфов
-
Чеботару
Евгений Чеботару
-
Коронов
Игорь Коронов
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
Томь
мин
-
Вашек
Петр Вашек
90
-
Аравин
Алексей Аравин
90
-
Николов
Пламен Николов
90
-
Сабитов
Ренат Сабитов
90
-
Гультяев
Илья Гультяев
61
-
Нагибин
Иван Нагибин
90
-
Башкиров
Евгений Башкиров
28
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Сорокин
Валерий Сорокин
90
-
Черевко
Александр Черевко
90
-
Голышев
Павел Голышев
81
Запасные
-
Астахов
Виталий Астахов
-
Терентьев
Денис Терентьев
-
Строев
Виктор Строев
-
О`Коннор
Гарри О`Коннор
-
Хазов
Антон Хазов
-
Погребняк
Кирилл Погребняк