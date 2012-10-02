Енисей
мин
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
67
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Лайзанс
Олег Лайзанс
85
-
Чадов
Вячеслав Чадов
46
-
Кожанов
Олег Кожанов
50'
89
-
Алексеев
Сергей Алексеев
90
Запасные
-
Кучук
Алексей Кучук
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Никитин
Алексей Никитин
-
Пьянченко
Василий Пьянченко
-
Лебамба
Станислав Лебамба
-
Сурнев
Роман Сурнев
-
Роденков
Юрий Роденков
Балтика
мин
-
Шелия
Гиорги Шелия
90
-
Плопа
Максим Плопа
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Рытов
Михаил Рытов
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
83
-
Вишняковс
Алексейс Вишняковс
74
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
90
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Вотинов
Максим Вотинов
28'
51'
90
-
Гацко
Андрей Гацко
60
Запасные
-
Ткебучава
Давид Ткебучава
-
Джатиев
Донат Джатиев
-
Колинько
Александр Колинько
-
Крючков
Владислав Крючков
-
Каленкович
Виталий Каленкович
-
Левшин
Владимир Левшин
-
Волков
Максим Волков