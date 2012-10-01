Сочи
мин
-
Андреев
Максим Андреев
65
-
Тарасюк
Станислав Тарасюк
90
-
Костин
Сергей Костин
90
-
Ершов
Михаил Ершов
90
-
Арсеньев
Антон Арсеньев
90
-
Кирсанов
Максим Кирсанов
90
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
69
-
Семенов
Алексей Семенов
90
-
Сурков
Никита Сурков
90
-
Сушкин
Вячеслав Сушкин
78
-
Мязин
Андрей Мязин
90
Запасные
-
Лопес Хуэска
Карлос Даниэль Лопес Хуэска
-
Усанов
Максим Усанов
-
Хотов
Мурат Хотов
-
Матрахов
Евгений Матрахов
-
Самохвалов
Александр Самохвалов
-
Лебедев
Юрий Лебедев
-
Круподер
Александр Круподер
Нефтехимик
мин
-
Джанелидзе
Георгий Джанелидзе
90
-
Бочаров
Никита Бочаров
71
-
Рябошапка
Павел Рябошапка
90
-
Махмутов
Руслан Махмутов
90
-
Нестеренко
Юрий Нестеренко
90
-
Куликов
Александр Куликов
46
-
Кверквелия
Соломон Кверквелия
68
-
Хагуш
Анри Хагуш
90
-
Галиулин
Вагиз Галиулин
82'
84
-
Дзахов
Давид Дзахов
90
-
Портнягин
Игорь Портнягин
90
Запасные
-
Котляров
Алексей Котляров
-
Пискунов
Антон Пискунов
-
Джалилов
Манучехр Джалилов
-
Рыжиков
Андрей Рыжиков
-
Устинов
Виталий Устинов
-
Морозов
Сергей Морозов
-
Нуров
Георгий Нуров