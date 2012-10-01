Торпедо
мин
-
Довбня
Александр Довбня
90
-
Самсонов
Артем Самсонов
90
-
Тесак
Лукаш Тесак
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
90
-
Молодцов
Артем Молодцов
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Газинский
Юрий Газинский
69
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
90
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
90
-
Кортава
Дмитрий Кортава
58
Запасные
-
Фомичев
Валентин Фомичев
-
Епифанов
Алексей Епифанов
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
-
Мищенко
Михаил Мищенко
-
Большаков
Денис Большаков
-
Родин
Иван Родин
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
Ротор
мин
-
Хинчагов
Девико Хинчагов
90
-
Тодорович
Иван Тодорович
90
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
90
-
Васянович
Андрей Васянович
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
76
-
Ваганов
Сергей Ваганов
88
-
Фомин
Семен Фомин
90
-
Рылов
Артур Рылов
73
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
90
Запасные
-
Арлашин
Денис Арлашин
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Барановский
Михаил Барановский
-
Гузь
Дмитрий Гузь
-
Зинин
Илья Зинин
-
Глушков
Никита Глушков