Уфа
мин
-
Духнов
Евгений Духнов
90
-
Изотов
Дмитрий Изотов
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Смирнов
Андрей Смирнов
90
-
Василенко
Александр Василенко
90
-
Тишкин
Максим Тишкин
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Кириллов
Юрий Кириллов
60
-
Карлос
Диего Карлос
7'
90
-
Де Оливейра
Виллиам Артур Де Оливейра
46
-
Галыш
Виталий Галыш
69
Запасные
-
Кобозев
Евгений Кобозев
-
Аликин
Павел Аликин
-
Васильев
Алексей Васильев
-
Маляров
Никита Маляров
-
Осадчук
Сергей Осадчук
-
Данилов
Сергей Данилов
-
Маркосов
Михаил Маркосов
Шинник
мин
-
Цыган
Николай Цыган
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
90
-
Стешин
Евгений Стешин
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Валикаев
Артур Валикаев
62
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
62
-
Гриднев
Даниил Гриднев
90
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
88
-
Дудченко
Константин Дудченко
17'
74
Запасные
-
Зайка
Яков Зайка
-
Смирнов
Артем Смирнов
-
Белецкий
Максим Белецкий
-
Ятченко
Евгений Ятченко
-
Корытько
Владимир Корытько
-
Алхазов
Александр Алхазов