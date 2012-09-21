Балтика
мин
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Плопа
Максим Плопа
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Крючков
Владислав Крючков
90
-
Рытов
Михаил Рытов
90
-
Левшин
Владимир Левшин
90
-
Вишняковс
Алексейс Вишняковс
63
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
90
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Гацко
Андрей Гацко
90
-
Вотинов
Максим Вотинов
90
Запасные
-
Ткебучава
Давид Ткебучава
-
Джатиев
Донат Джатиев
-
Шубладзе
Александр Шубладзе
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
-
Каленкович
Виталий Каленкович
Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
88
-
Ревякин
Алексей Ревякин
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
63'
90
-
Щаницин
Александр Щаницин
90
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Берхамов
Кантемир Берхамов
90
-
Кобялко
Антон Кобялко
75
-
Гогниев
Спартак Гогниев
8'
90
Запасные
-
Мельник
Иван Мельник
-
Матюгин
Денис Матюгин
-
Котляров
Александр Котляров
-
Дранников
Иван Дранников
-
Семакин
Максим Семакин
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
-
Бирюков
Михаил Бирюков