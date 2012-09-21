Химки
мин
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
90
-
Филатов
Валентин Филатов
90
-
Алексанян
Артак Алексанян
75
-
Даниловский
Сергей Даниловский
90
-
Ефимов
Сергей Ефимов
90
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
90
-
Соболев
Владимир Соболев
90
-
Воронкин
Артем Воронкин
85
-
Комков
Михаил Комков
30'
90
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
25
-
Бреев
Сергей Бреев
90
Запасные
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
-
Кобзарь
Евгений Кобзарь
-
Будаков
Александр Будаков
-
Кулешов
Владимир Кулешов
-
Кузнецов
Андрей Кузнецов
-
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
-
Ковба
Денис Ковба
Енисей
мин
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Ситдиков
Раис Ситдиков
90
-
Никитин
Алексей Никитин
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Лайзанс
Олег Лайзанс
52
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Роденков
Юрий Роденков
86
-
Чадов
Вячеслав Чадов
67
-
Алексеев
Сергей Алексеев
50'
90
-
Кожанов
Олег Кожанов
90
Запасные
-
Рожков
Павел Рожков
-
Кучук
Алексей Кучук
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Пьянченко
Василий Пьянченко
-
Маргасов
Тимофей Маргасов
-
Сурнев
Роман Сурнев