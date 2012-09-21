Томь
мин
-
Вашек
Петр Вашек
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
78
-
Бендзь
Сергей Бендзь
90
-
Аравин
Алексей Аравин
90
-
Гультяев
Илья Гультяев
30
-
Сабитов
Ренат Сабитов
90
-
Сорокин
Валерий Сорокин
90
-
Горбанец
Андрей Горбанец
36'
90
-
Голышев
Павел Голышев
67
-
О`Коннор
Гарри О`Коннор
60
-
Димидко
Александр Димидко
62'
90
Запасные
-
Астахов
Виталий Астахов
-
Строев
Виктор Строев
-
Нагибин
Иван Нагибин
-
Зотов
Александр Зотов
-
Никитинский
Дмитрий Никитинский
-
Баженов
Никита Баженов
-
Черевко
Александр Черевко
СКА-Хабаровск
мин
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
73
-
Микуцкис
Томас Микуцкис
3'
90
-
Зураев
Эльбрус Зураев
90
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Зуев
Константин Зуев
26
-
Трусевич
Максим Трусевич
56
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Зюзин
Максим Зюзин
90
-
Луценко
Евгений Луценко
73'
90
Запасные
-
Дебле
Серж Дебле
-
Агапов
Александр Агапов
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
-
Мицейка
Дариус Мицейка
-
Славнов
Роман Славнов
-
Мамтов
Хасан Мамтов
-
Радченко
Александр Радченко