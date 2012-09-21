Ротор
мин
-
Тодорович
Иван Тодорович
90
-
Хинчагов
Девико Хинчагов
90
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
90
-
Васянович
Андрей Васянович
90
-
Пугин
Алексей Пугин
90
-
Ваганов
Сергей Ваганов
85
-
Фомин
Семен Фомин
79
-
Рылов
Артур Рылов
61
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
50
Запасные
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Арлашин
Денис Арлашин
-
Барановский
Михаил Барановский
-
Гузь
Дмитрий Гузь
-
Ставпец
Александр Ставпец
-
Глушков
Никита Глушков
-
Зинин
Илья Зинин
Спартак-Нальчик
мин
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Джудович
Миодраг Джудович
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Захирович
Аднан Захирович
90
-
Замалиев
Наиль Замалиев
90
-
Шогенов
Марат Шогенов
90
-
Болов
Руслан Болов
76
-
Татарчук
Владимир Татарчук
90
-
Буйтраго
Даниэль Буйтраго
35
Запасные
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Абазов
Руслан Абазов
-
Чеботару
Евгений Чеботару
-
Шаваев
Алихан Шаваев
-
Коронов
Игорь Коронов
-
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
-
Дорожкин
Денис Дорожкин