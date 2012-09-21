Салют
мин
-
Криворучко
Александр Криворучко
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Старков
Вадим Старков
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Алборов
Мирза Алборов
65
-
Москера Мендоза
Андрес Хаеро Москера Мендоза
90
-
Кабутов
Дмитрий Кабутов
70
-
Руа Флорес
Карлос Андрес Руа Флорес
90
-
Бажев
Амир Бажев
14'
73
Запасные
-
Курачинов
Азамат Курачинов
-
Шевченко
Максим Шевченко
-
Сикач
Степан Сикач
-
Яковлев
Максим Яковлев
-
Ткачук
Денис Ткачук
-
Кушов
Сергей Кушов
-
Бурмистров
Дмитрий Бурмистров
Торпедо
мин
-
Епифанов
Алексей Епифанов
90
-
Довбня
Александр Довбня
90
-
Самсонов
Артем Самсонов
61
-
Тесак
Лукаш Тесак
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Молодцов
Артем Молодцов
90
-
Газинский
Юрий Газинский
90
-
Родин
Иван Родин
90
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
66'
87
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
90
-
Кортава
Дмитрий Кортава
60
Запасные
-
Фомичев
Валентин Фомичев
-
Андреев
Евгений Андреев
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
-
Мищенко
Михаил Мищенко
-
Большаков
Денис Большаков
-
Козлов
Андрей Козлов
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс