Волгарь
мин
-
Ридель
Владимир Ридель
90
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
40'
90
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Калешин
Игорь Калешин
35'
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Бекетов
Артем Бекетов
75
-
Мухутдинов
Альмир Мухутдинов
90
-
Романенко
Владимир Романенко
58
-
Дегтярев
Александр Дегтярев
85
-
Антипенко
Александр Антипенко
37'
69
Запасные
-
Печник
Андрей Печник
-
Тузовский
Роман Тузовский
-
Чилюшкин
Виталий Чилюшкин
-
Петривский
Тарас Петривский
-
Чочиев
Алан Чочиев
-
Секрет
Антон Секрет
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
Сочи
мин
-
Матрахов
Евгений Матрахов
82
-
Ершов
Михаил Ершов
90
-
Костин
Сергей Костин
90
-
Тарасюк
Станислав Тарасюк
90
-
Андреев
Максим Андреев
90
-
Самохвалов
Александр Самохвалов
90
-
Кирсанов
Максим Кирсанов
59
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
90
-
Семенов
Алексей Семенов
90
-
Сурков
Никита Сурков
90
-
Мязин
Андрей Мязин
55'
79'
90
Запасные
-
Лопес Хуэска
Карлос Даниэль Лопес Хуэска
-
Усанов
Максим Усанов
-
Хотов
Мурат Хотов
-
Арсеньев
Антон Арсеньев
-
Лебедев
Юрий Лебедев
-
Сушкин
Вячеслав Сушкин