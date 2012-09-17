Шинник
мин
-
Цыган
Николай Цыган
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
90
-
Стешин
Евгений Стешин
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Валикаев
Артур Валикаев
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
79
-
Гриднев
Даниил Гриднев
76
-
Корытько
Владимир Корытько
84
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
79
Запасные
-
Зайка
Яков Зайка
-
Абрамов
Алексей Абрамов
-
Смирнов
Артем Смирнов
-
Сухов
Александр Сухов
-
Ятченко
Евгений Ятченко
-
Алхазов
Александр Алхазов
-
Дудченко
Константин Дудченко
Балтика
мин
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Плопа
Максим Плопа
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Рытов
Михаил Рытов
90
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
46
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
69'
90
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Волков
Максим Волков
54
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
81
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
74
-
Вотинов
Максим Вотинов
32'
90
Запасные
-
Ткебучава
Давид Ткебучава
-
Джатиев
Донат Джатиев
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Крючков
Владислав Крючков
-
Левшин
Владимир Левшин
-
Вишняковс
Алексейс Вишняковс
-
Гацко
Андрей Гацко