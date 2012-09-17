Нефтехимик
мин
-
Рябошапка
Павел Рябошапка
90
-
Махмутов
Руслан Махмутов
65
-
Джалилов
Манучехр Джалилов
74
-
Нестеренко
Юрий Нестеренко
90
-
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
-
Куликов
Александр Куликов
90
-
Хагуш
Анри Хагуш
90
-
Галиулин
Вагиз Галиулин
88
-
Дзахов
Давид Дзахов
90
-
Джалилов
Алишер Джалилов
90
-
Портнягин
Игорь Портнягин
82'
90
Запасные
-
Бочаров
Никита Бочаров
-
Пискунов
Антон Пискунов
-
Устинов
Виталий Устинов
-
Морозов
Сергей Морозов
-
Нуров
Георгий Нуров
-
Оразсахедов
Вахыт Оразсахедов
Уфа
мин
-
Кобозев
Евгений Кобозев
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Смирнов
Андрей Смирнов
90
-
Тишкин
Максим Тишкин
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Засеев
Азамат Засеев
70
-
Де Оливейра
Виллиам Артур Де Оливейра
90
-
Карлос
Диего Карлос
77
-
Осадчук
Сергей Осадчук
61
-
Данилов
Сергей Данилов
90
-
Маркосов
Михаил Маркосов
90
Запасные
-
Духнов
Евгений Духнов
-
Изотов
Дмитрий Изотов
-
Аликин
Павел Аликин
-
Васильев
Алексей Васильев
-
Кириллов
Юрий Кириллов
-
Васильев
Александр Васильев
-
Галыш
Виталий Галыш