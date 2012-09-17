Торпедо
мин
-
Андреев
Евгений Андреев
54
-
Довбня
Александр Довбня
90
-
Самсонов
Артем Самсонов
90
-
Тесак
Лукаш Тесак
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
90
-
Молодцов
Артем Молодцов
90
-
Газинский
Юрий Газинский
90
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
90
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
90
-
Кортава
Дмитрий Кортава
78
Запасные
-
Епифанов
Алексей Епифанов
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
-
Мищенко
Михаил Мищенко
-
Большаков
Денис Большаков
-
Козлов
Андрей Козлов
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
Волгарь
мин
-
Ридель
Владимир Ридель
90
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
90
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
55
-
Машуков
Аслан Машуков
90
-
Бекетов
Артем Бекетов
90
-
Романенко
Владимир Романенко
67
-
Дегтярев
Александр Дегтярев
85
-
Антипенко
Александр Антипенко
73
Запасные
-
Печник
Андрей Печник
-
Тузовский
Роман Тузовский
-
Чилюшкин
Виталий Чилюшкин
-
Петривский
Тарас Петривский
-
Мухутдинов
Альмир Мухутдинов
-
Секрет
Антон Секрет
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков