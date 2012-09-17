Спартак-Нальчик
мин
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Джудович
Миодраг Джудович
90
-
Коронов
Игорь Коронов
46
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Захирович
Аднан Захирович
90
-
Замалиев
Наиль Замалиев
90
-
Шогенов
Марат Шогенов
90
-
Болов
Руслан Болов
62
-
Татарчук
Владимир Татарчук
77
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
46
Запасные
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Чернышов
Игорь Чернышов
-
Балов
Рустам Балов
-
Шаваев
Алихан Шаваев
-
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
-
Буйтраго
Даниэль Буйтраго
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
Салют
мин
-
Криворучко
Александр Криворучко
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Старков
Вадим Старков
90
-
Бутырин
Сергей Бутырин
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Алборов
Мирза Алборов
90
-
Ткачук
Денис Ткачук
46
-
Москера Мендоза
Андрес Хаеро Москера Мендоза
87
-
Кабутов
Дмитрий Кабутов
79
-
Руа Флорес
Карлос Андрес Руа Флорес
90
-
Бажев
Амир Бажев
90
Запасные
-
Шевченко
Максим Шевченко
-
Курачинов
Азамат Курачинов
-
Сикач
Степан Сикач
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
-
Жирный
Иван Жирный
-
Кобенко
Андрей Кобенко
-
Бурмистров
Дмитрий Бурмистров