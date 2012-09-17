СКА-Хабаровск
мин
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
53'
90
-
Зураев
Эльбрус Зураев
81
-
Микуцкис
Томас Микуцкис
90
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Зуев
Константин Зуев
60
-
Трусевич
Максим Трусевич
33
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Зюзин
Максим Зюзин
90
-
Луценко
Евгений Луценко
90
Запасные
-
Дебле
Серж Дебле
-
Агапов
Александр Агапов
-
Мицейка
Дариус Мицейка
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
-
Мамтов
Хасан Мамтов
-
Басиев
Валерий Басиев
-
Радченко
Александр Радченко
Ротор
мин
-
Хинчагов
Девико Хинчагов
90
-
Тодорович
Иван Тодорович
90
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Гузь
Дмитрий Гузь
90
-
Васянович
Андрей Васянович
88'
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
53
-
Ваганов
Сергей Ваганов
90
-
Зинин
Илья Зинин
59
-
Фомин
Семен Фомин
75
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
90
Запасные
-
Арлашин
Денис Арлашин
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Барановский
Михаил Барановский
-
Алейник
Олег Алейник
-
Пугин
Алексей Пугин
-
Глушков
Никита Глушков
-
Рылов
Артур Рылов