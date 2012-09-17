Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
75
-
Ревякин
Алексей Ревякин
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Щаницин
Александр Щаницин
31'
90
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Берхамов
Кантемир Берхамов
90
-
Гогниев
Спартак Гогниев
90
-
Кобялко
Антон Кобялко
66
Запасные
-
Мельник
Иван Мельник
-
Матюгин
Денис Матюгин
-
Котляров
Александр Котляров
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
-
Семакин
Максим Семакин
-
Савин
Евгений Савин
Химки
мин
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
90
-
Филатов
Валентин Филатов
90
-
Ефимов
Сергей Ефимов
90
-
Кулешов
Владимир Кулешов
90
-
Даниловский
Сергей Даниловский
90
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
90
-
Соболев
Владимир Соболев
62
-
Померко
Алексей Померко
58
-
Комков
Михаил Комков
52
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
90
-
Гвазава
Леван Гвазава
90
Запасные
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
-
Будаков
Александр Будаков
-
Кузнецов
Андрей Кузнецов
-
Воронкин
Артем Воронкин
-
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
-
Бреев
Сергей Бреев