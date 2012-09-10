Балтика
мин
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Плопа
Максим Плопа
84
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Рытов
Михаил Рытов
90
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
90
-
Волков
Максим Волков
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
81
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Гацко
Андрей Гацко
85
Запасные
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Джатиев
Донат Джатиев
-
Крючков
Владислав Крючков
-
Левшин
Владимир Левшин
Нефтехимик
мин
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Махмутов
Руслан Махмутов
90
-
Рябошапка
Павел Рябошапка
90
-
Нестеренко
Юрий Нестеренко
90
-
Куликов
Александр Куликов
90
-
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
-
Хагуш
Анри Хагуш
90
-
Дзахов
Давид Дзахов
90
-
Джалилов
Алишер Джалилов
90
-
Нуров
Георгий Нуров
81
-
Оразсахедов
Вахыт Оразсахедов
63
-
Портнягин
Игорь Портнягин
90
Запасные
-
Варзиев
Тамерлан Варзиев
-
Пискунов
Антон Пискунов
-
Бочаров
Никита Бочаров