Химки
мин
-
Кобзарь
Евгений Кобзарь
46
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
90
-
Филатов
Валентин Филатов
90
-
Ефимов
Сергей Ефимов
90
-
Даниловский
Сергей Даниловский
90
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
90
-
Соболев
Владимир Соболев
80
-
Померко
Алексей Померко
90
-
Комков
Михаил Комков
69
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
90
-
Гвазава
Леван Гвазава
90
Запасные
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
-
Будаков
Александр Будаков
-
Алексанян
Артак Алексанян
-
Кузнецов
Андрей Кузнецов
-
Воронкин
Артем Воронкин
-
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
-
Бреев
Сергей Бреев
Шинник
мин
-
Цыган
Николай Цыган
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
90
-
Ламанж
Абдель Ламанж
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Валикаев
Артур Валикаев
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
83
-
Гриднев
Даниил Гриднев
90
-
Корытько
Владимир Корытько
90
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
84
Запасные
-
Зайка
Яков Зайка
-
Смирнов
Артем Смирнов
-
Стешин
Евгений Стешин
-
Сухов
Александр Сухов
-
Ятченко
Евгений Ятченко
-
Алхазов
Александр Алхазов
-
Дудченко
Константин Дудченко