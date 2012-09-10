Томь
мин
-
Вашек
Петр Вашек
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
-
Аравин
Алексей Аравин
90
-
Бендзь
Сергей Бендзь
90
-
Димидко
Александр Димидко
82
-
Гультяев
Илья Гультяев
90
-
Сорокин
Валерий Сорокин
14'
90
-
Баженов
Никита Баженов
64
-
Горбанец
Андрей Горбанец
58
-
О`Коннор
Гарри О`Коннор
33'
57
-
Сабитов
Ренат Сабитов
90
Запасные
-
Астахов
Виталий Астахов
-
Башилов
Михаил Башилов
-
Нагибин
Иван Нагибин
-
Никитинский
Дмитрий Никитинский
-
Черевко
Александр Черевко
-
Хазов
Антон Хазов
-
Голышев
Павел Голышев
Енисей
мин
-
Кучук
Алексей Кучук
70
-
Бородин
Сергей Бородин
90
-
Абдулфаттах
Басель Абдулфаттах
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
83
-
Качан
Евгений Качан
31
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Ситдиков
Раис Ситдиков
90
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
61
-
Лешонок
Владимир Лешонок
90
-
Роденков
Юрий Роденков
90
-
Базанов
Алексей Базанов
90
Запасные
-
Плотников
Александр Плотников
-
Никитин
Алексей Никитин
-
Маргасов
Тимофей Маргасов
-
Чуперка
Валерий Чуперка
-
Сурнев
Роман Сурнев
-
Кожанов
Олег Кожанов
-
Чадов
Вячеслав Чадов