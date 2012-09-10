Салют
мин
-
Шевченко
Максим Шевченко
90
-
Курачинов
Азамат Курачинов
46
-
Криворучко
Александр Криворучко
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Старков
Вадим Старков
90
-
Бутырин
Сергей Бутырин
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
18
-
Алборов
Мирза Алборов
90
-
Яковлев
Максим Яковлев
78
-
Кушов
Сергей Кушов
90
-
Ткачук
Денис Ткачук
90
Запасные
-
Сикач
Степан Сикач
-
Жирный
Иван Жирный
-
Кобенко
Андрей Кобенко
-
Москера Мендоза
Андрес Хаеро Москера Мендоза
-
Кабутов
Дмитрий Кабутов
-
Бажев
Амир Бажев
-
Бурмистров
Дмитрий Бурмистров
СКА-Хабаровск
мин
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
64
-
Микуцкис
Томас Микуцкис
90
-
Мицейка
Дариус Мицейка
46
-
Зураев
Эльбрус Зураев
90
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Зюзин
Максим Зюзин
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
88
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Никифоров
Владислав Никифоров
30
-
Луценко
Евгений Луценко
41'
90
Запасные
-
Агапов
Александр Агапов
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
-
Трусевич
Максим Трусевич
-
Зуев
Константин Зуев
-
Саталкин
Никита Саталкин
-
Басиев
Валерий Басиев
-
Радченко
Александр Радченко