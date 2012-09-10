Волгарь
мин
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
90
-
Ридель
Владимир Ридель
90
-
Печник
Андрей Печник
79
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
81
-
Романенко
Владимир Романенко
90
-
Антипенко
Александр Антипенко
75
-
Дегтярев
Александр Дегтярев
90
Запасные
-
Тузовский
Роман Тузовский
-
Шаров
Сергей Шаров
-
Чилюшкин
Виталий Чилюшкин
-
Петривский
Тарас Петривский
-
Коробка
Владимир Коробка
Спартак-Нальчик
мин
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Коронов
Игорь Коронов
90
-
Замалиев
Наиль Замалиев
90
-
Шогенов
Марат Шогенов
90
-
Татарчук
Владимир Татарчук
90
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
86
-
Болов
Руслан Болов
90
Запасные
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Суслов
Кирилл Суслов
-
Балов
Рустам Балов
-
Шаваев
Алихан Шаваев
-
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
-
Буйтраго
Даниэль Буйтраго