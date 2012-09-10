Торпедо
мин
-
Довбня
Александр Довбня
90
-
Тесак
Лукаш Тесак
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
90
-
Большаков
Денис Большаков
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
46
-
Родин
Иван Родин
90
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
90
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
74'
90
-
Кортава
Дмитрий Кортава
90
Запасные
-
Таранов
Владимир Таранов
-
Епифанов
Алексей Епифанов
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
-
Самсонов
Артем Самсонов
-
Новосельцев
Иван Новосельцев
-
Мищенко
Михаил Мищенко
-
Козлов
Андрей Козлов
Сочи
мин
-
Андреев
Максим Андреев
90
-
Тарасюк
Станислав Тарасюк
90
-
Костин
Сергей Костин
90
-
Ершов
Михаил Ершов
90
-
Матрахов
Евгений Матрахов
90
-
Самохвалов
Александр Самохвалов
90
-
Кирсанов
Максим Кирсанов
90
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
57
-
Семенов
Алексей Семенов
40
-
Сурков
Никита Сурков
90
-
Мязин
Андрей Мязин
84
Запасные
-
Лопес Хуэска
Карлос Даниэль Лопес Хуэска
-
Арлашин
Андрей Арлашин
-
Хотов
Мурат Хотов
-
Арсеньев
Антон Арсеньев
-
Лебедев
Юрий Лебедев
-
Сушкин
Вячеслав Сушкин
-
Круподер
Александр Круподер