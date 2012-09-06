Сочи
мин
-
Андреев
Максим Андреев
30'
90
-
Тарасюк
Станислав Тарасюк
90
-
Костин
Сергей Костин
90
-
Матрахов
Евгений Матрахов
90
-
Ершов
Михаил Ершов
24'
90
-
Самохвалов
Александр Самохвалов
90
-
Кирсанов
Максим Кирсанов
90
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
90
-
Семенов
Алексей Семенов
90
-
Сурков
Никита Сурков
90
-
Мязин
Андрей Мязин
90
Запасные
-
Лопес Хуэска
Карлос Даниэль Лопес Хуэска
-
Усанов
Максим Усанов
-
Арлашин
Андрей Арлашин
-
Хотов
Мурат Хотов
-
Арсеньев
Антон Арсеньев
-
Сушкин
Вячеслав Сушкин
-
Круподер
Александр Круподер
Уфа
мин
-
Духнов
Евгений Духнов
90
-
Кобозев
Евгений Кобозев
90
-
Попов
Михаил Попов
90'
90
-
Смирнов
Андрей Смирнов
90
-
Путилин
Сергей Путилин
90
-
Тишкин
Максим Тишкин
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Засеев
Азамат Засеев
90
-
Де Оливейра
Виллиам Артур Де Оливейра
90
-
Галыш
Виталий Галыш
90
-
Маркосов
Михаил Маркосов
46
Запасные
-
Изотов
Дмитрий Изотов
-
Аликин
Павел Аликин
-
Васильев
Алексей Васильев
-
Карлос
Диего Карлос
-
Осадчук
Сергей Осадчук
-
Васильев
Александр Васильев
-
Данилов
Сергей Данилов