Нефтехимик
мин
-
Махмутов
Руслан Махмутов
90
-
Бочаров
Никита Бочаров
64
-
Рябошапка
Павел Рябошапка
90
-
Нестеренко
Юрий Нестеренко
90
-
Куликов
Александр Куликов
90
-
Хагуш
Анри Хагуш
90
-
Морозов
Сергей Морозов
77
-
Дзахов
Давид Дзахов
90
-
Джалилов
Алишер Джалилов
90
-
Портнягин
Игорь Портнягин
33'
90
-
Оразсахедов
Вахыт Оразсахедов
40
Запасные
-
Пискунов
Антон Пискунов
-
Джалилов
Манучехр Джалилов
-
Варзиев
Тамерлан Варзиев
-
Котляров
Алексей Котляров
-
Подымов
Александр Подымов
-
Нуров
Георгий Нуров
Химки
мин
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
90
-
Филатов
Валентин Филатов
90
-
Даниловский
Сергей Даниловский
90
-
Кулешов
Владимир Кулешов
90
-
Ефимов
Сергей Ефимов
64
-
Кузнецов
Андрей Кузнецов
90
-
Соболев
Владимир Соболев
90
-
Померко
Алексей Померко
90
-
Комков
Михаил Комков
90
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
90
-
Гвазава
Леван Гвазава
20'
90
Запасные
-
Белоцерковский
Даниил Белоцерковский
-
Ибрагимгаджиев
Анвар Ибрагимгаджиев
-
Будаков
Александр Будаков
-
Алексанян
Артак Алексанян
-
Ковба
Денис Ковба
-
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
-
Бреев
Сергей Бреев