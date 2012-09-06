Спартак-Нальчик
мин
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90'
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Коронов
Игорь Коронов
47'
90
-
Балов
Рустам Балов
70
-
Шогенов
Марат Шогенов
90
-
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
90
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
81
-
Болов
Руслан Болов
79
Запасные
-
Сафонов
Валерий Сафонов
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Суслов
Кирилл Суслов
-
Татарчук
Владимир Татарчук
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
-
Буйтраго
Даниэль Буйтраго
Торпедо
мин
-
Епифанов
Алексей Епифанов
90
-
Довбня
Александр Довбня
90
-
Тесак
Лукаш Тесак
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
5'
90
-
Газинский
Юрий Газинский
90
-
Родин
Иван Родин
90
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
90
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
80
-
Козлов
Андрей Козлов
56
Запасные
-
Таранов
Владимир Таранов
-
Андреев
Евгений Андреев
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
-
Самсонов
Артем Самсонов
-
Мищенко
Михаил Мищенко
-
Большаков
Денис Большаков
-
Кортава
Дмитрий Кортава