СКА-Хабаровск
мин
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
69
-
Микуцкис
Томас Микуцкис
90
-
Зураев
Эльбрус Зураев
90
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Зюзин
Максим Зюзин
26'
90
-
Трусевич
Максим Трусевич
90
-
Зуев
Константин Зуев
54
-
Мурнин
Андрей Мурнин
83
-
Романович
Анатолий Романович
90'
90
-
Луценко
Евгений Луценко
56'
90
Запасные
-
Агапов
Александр Агапов
-
Мицейка
Дариус Мицейка
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
-
Саталкин
Никита Саталкин
-
Басиев
Валерий Басиев
-
Никифоров
Владислав Никифоров
-
Радченко
Александр Радченко
Волгарь
мин
-
Печник
Андрей Печник
30
-
Ридель
Владимир Ридель
90
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
90
-
Машуков
Аслан Машуков
55
-
Бекетов
Артем Бекетов
51'
85
-
Чочиев
Алан Чочиев
90
-
Романенко
Владимир Романенко
90
-
Антипенко
Александр Антипенко
90
Запасные
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
-
Чилюшкин
Виталий Чилюшкин
-
Локтионов
Роман Локтионов
-
Петривский
Тарас Петривский
-
Коробка
Владимир Коробка
-
Мухутдинов
Альмир Мухутдинов