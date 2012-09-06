Енисей
мин
-
Бородин
Сергей Бородин
90
-
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Никитин
Алексей Никитин
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Ситдиков
Раис Ситдиков
89
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
90
-
Базанов
Алексей Базанов
90
-
Чадов
Вячеслав Чадов
27
-
Кожанов
Олег Кожанов
74
Запасные
-
Рожков
Павел Рожков
-
Кучук
Алексей Кучук
-
Плотников
Александр Плотников
-
Пьянченко
Василий Пьянченко
-
Лебамба
Станислав Лебамба
-
Сурнев
Роман Сурнев
-
Роденков
Юрий Роденков
Ротор
мин
-
Тодорович
Иван Тодорович
90
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
90
-
Васянович
Андрей Васянович
85
-
Ставпец
Александр Ставпец
80
-
Пугин
Алексей Пугин
64
-
Зинин
Илья Зинин
90
-
Ваганов
Сергей Ваганов
65
-
Фомин
Семен Фомин
90
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
90
Запасные
-
Хинчагов
Девико Хинчагов
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Арлашин
Денис Арлашин
-
Барановский
Михаил Барановский
-
Гузь
Дмитрий Гузь
-
Глушков
Никита Глушков
-
Рылов
Артур Рылов