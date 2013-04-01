Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Ревякин
Алексей Ревякин
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
90
-
Семакин
Максим Семакин
90
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Герк
Анатолий Герк
79
-
Чухлей
Андрей Чухлей
77
-
Манучарян
Эдгар Манучарян
7'
43'
88
Запасные
-
Помогаев
Семен Помогаев
-
Яшин
Дмитрий Яшин
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
-
Асеведо
Герсон Асеведо
-
Лунгу
Чисамба Лунгу
-
Кобялко
Антон Кобялко
Томь
мин
-
Астахов
Виталий Астахов
90
-
Аравин
Алексей Аравин
90
-
Николов
Пламен Николов
46
-
Бендзь
Сергей Бендзь
90
-
Терентьев
Денис Терентьев
74
-
Горбанец
Андрей Горбанец
82
-
Зотов
Александр Зотов
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Голышев
Павел Голышев
58
-
Касьян
Александр Касьян
90
Запасные
-
Вашек
Петр Вашек
-
Башкиров
Евгений Башкиров
-
Нагибин
Иван Нагибин
-
Баженов
Никита Баженов
-
Сорокин
Валерий Сорокин
-
Черевко
Александр Черевко
-
Хазов
Антон Хазов