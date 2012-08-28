Томь
мин
-
Вашек
Петр Вашек
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
-
Николов
Пламен Николов
90
-
Бендзь
Сергей Бендзь
5'
90
-
Сорокин
Валерий Сорокин
13'
77'
90
-
Никитинский
Дмитрий Никитинский
90
-
Димидко
Александр Димидко
84
-
Горбанец
Андрей Горбанец
65
-
Баженов
Никита Баженов
60
-
Сабитов
Ренат Сабитов
88
-
Черевко
Александр Черевко
90
Запасные
-
Астахов
Виталий Астахов
-
Аравин
Алексей Аравин
-
Гультяев
Илья Гультяев
-
Нагибин
Иван Нагибин
-
О`Коннор
Гарри О`Коннор
-
Хазов
Антон Хазов
-
Погребняк
Кирилл Погребняк
Шинник
мин
-
Цыган
Николай Цыган
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
90
-
Стешин
Евгений Стешин
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
71
-
Валикаев
Артур Валикаев
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
35'
88
-
Корытько
Владимир Корытько
82
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
90
Запасные
-
Зайка
Яков Зайка
-
Абрамов
Алексей Абрамов
-
Дзуцев
Алан Дзуцев
-
Смирнов
Артем Смирнов
-
Белецкий
Максим Белецкий
-
Алхазов
Александр Алхазов
-
Дудченко
Константин Дудченко