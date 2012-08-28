Торпедо
мин
-
Андреев
Евгений Андреев
90
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
50
-
Тесак
Лукаш Тесак
90
-
Мищенко
Михаил Мищенко
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
90
-
Молодцов
Артем Молодцов
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Газинский
Юрий Газинский
90
-
Родин
Иван Родин
73
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
90
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
53
Запасные
-
Таранов
Владимир Таранов
-
Епифанов
Алексей Епифанов
-
Самсонов
Артем Самсонов
-
Большаков
Денис Большаков
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
-
Козлов
Андрей Козлов
СКА-Хабаровск
мин
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
76
-
Зураев
Эльбрус Зураев
45
-
Микуцкис
Томас Микуцкис
90
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Зуев
Константин Зуев
90
-
Трусевич
Максим Трусевич
55
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Зюзин
Максим Зюзин
90
-
Луценко
Евгений Луценко
90
Запасные
-
Дебле
Серж Дебле
-
Коффи
Эуген Коффи
-
Агапов
Александр Агапов
-
Мицейка
Дариус Мицейка
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
-
Саталкин
Никита Саталкин
-
Радченко
Александр Радченко