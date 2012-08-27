Ротор
мин
-
Тодорович
Иван Тодорович
54
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
90
-
Васянович
Андрей Васянович
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
90
-
Ваганов
Сергей Ваганов
90
-
Рашевский
Сергей Рашевский
76
-
Зинин
Илья Зинин
90
-
Фомин
Семен Фомин
90
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
67
Запасные
-
Леонтьев
Александр Леонтьев
-
Арлашин
Денис Арлашин
-
Ионов
Илья Ионов
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Барановский
Михаил Барановский
-
Пугин
Алексей Пугин
-
Рылов
Артур Рылов
Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Данцев
Александр Данцев
72
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
79'
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Чухлей
Андрей Чухлей
90
-
Щаницин
Александр Щаницин
90
-
Берхамов
Кантемир Берхамов
82
-
Герк
Анатолий Герк
19'
63
-
Асеведо
Герсон Асеведо
73'
77
-
Гогниев
Спартак Гогниев
85'
90
Запасные
-
Матюгин
Денис Матюгин
-
Котляров
Александр Котляров
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
-
Вьештица
Милан Вьештица
-
Бочков
Андрей Бочков
-
Лунгу
Чисамба Лунгу
-
Бирюков
Михаил Бирюков