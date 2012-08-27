Балтика
мин
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Плопа
Максим Плопа
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
54
-
Волков
Максим Волков
90
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
60
-
Вишняковс
Алексейс Вишняковс
76
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Гацко
Андрей Гацко
90
-
Вотинов
Максим Вотинов
26'
90
Запасные
-
Шубладзе
Александр Шубладзе
-
Ткебучава
Давид Ткебучава
-
Джатиев
Донат Джатиев
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Крючков
Владислав Крючков
-
Рытов
Михаил Рытов
-
Каленкович
Виталий Каленкович
Уфа
мин
-
Духнов
Евгений Духнов
63
-
Кобозев
Евгений Кобозев
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Смирнов
Андрей Смирнов
90
-
Путилин
Сергей Путилин
90
-
Тишкин
Максим Тишкин
90
-
Войдель
Роман Войдель
83'
90
-
Засеев
Азамат Засеев
90
-
Карлос
Диего Карлос
46
-
Галыш
Виталий Галыш
90
-
Маркосов
Михаил Маркосов
78
Запасные
-
Изотов
Дмитрий Изотов
-
Васильев
Алексей Васильев
-
Васильев
Александр Васильев
-
Кириллов
Юрий Кириллов
-
Осадчук
Сергей Осадчук
-
Киреев
Антон Киреев
-
Данилов
Сергей Данилов