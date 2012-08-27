Салют
мин
-
Шевченко
Максим Шевченко
90
-
Криворучко
Александр Криворучко
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Старков
Вадим Старков
90
-
Бутырин
Сергей Бутырин
90
-
Кобенко
Андрей Кобенко
90
-
Алборов
Мирза Алборов
37
-
Яковлев
Максим Яковлев
90
-
Москера Мендоза
Андрес Хаеро Москера Мендоза
90
-
Кабутов
Дмитрий Кабутов
90
-
Бажев
Амир Бажев
14'
60'
81
Запасные
-
Марков
Александр Марков
-
Курачинов
Азамат Курачинов
-
Дегтев
Денис Дегтев
-
Лантратов
Илья Лантратов
-
Цуканов
Сергей Цуканов
-
Кушов
Сергей Кушов
-
Бурмистров
Дмитрий Бурмистров
Енисей
мин
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
-
Абдулфаттах
Басель Абдулфаттах
90
-
Никитин
Алексей Никитин
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
61
-
Лайзанс
Олег Лайзанс
90
-
Чуперка
Валерий Чуперка
57
-
Чадов
Вячеслав Чадов
6'
74
-
Алексеев
Сергей Алексеев
90
-
Роденков
Юрий Роденков
63
Запасные
-
Рожков
Павел Рожков
-
Кучук
Алексей Кучук
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Пьянченко
Василий Пьянченко
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
-
Базанов
Алексей Базанов
-
Кожанов
Олег Кожанов