Сочи
мин
-
Андреев
Максим Андреев
90
-
Тарасюк
Станислав Тарасюк
90
-
Костин
Сергей Костин
90
-
Хотов
Мурат Хотов
81
-
Ершов
Михаил Ершов
90
-
Самохвалов
Александр Самохвалов
90
-
Кирсанов
Максим Кирсанов
60
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
90
-
Козлов
Михаил Козлов
69
-
Сурков
Никита Сурков
90
-
Мязин
Андрей Мязин
90
Запасные
-
Лопес Хуэска
Карлос Даниэль Лопес Хуэска
-
Усанов
Максим Усанов
-
Арлашин
Андрей Арлашин
-
Арсеньев
Антон Арсеньев
-
Семенов
Алексей Семенов
-
Сушкин
Вячеслав Сушкин
-
Круподер
Александр Круподер
Балтика
мин
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Плопа
Максим Плопа
90
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
81
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
76'
90
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Волков
Максим Волков
77
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
90
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Гацко
Андрей Гацко
55
-
Вотинов
Максим Вотинов
90
Запасные
-
Сальников
Андрей Сальников
-
Ткебучава
Давид Ткебучава
-
Джатиев
Донат Джатиев
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Крючков
Владислав Крючков
-
Рытов
Михаил Рытов