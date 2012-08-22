Шинник
мин
-
Дойати
Марат Дойати
90
-
Цыган
Николай Цыган
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
90
-
Ламанж
Абдель Ламанж
90
-
Стешин
Евгений Стешин
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
75
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
67
-
Корытько
Владимир Корытько
66'
90
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
86
Запасные
-
Абрамов
Алексей Абрамов
-
Зайка
Яков Зайка
-
Смирнов
Артем Смирнов
-
Белецкий
Максим Белецкий
-
Катынсус
Валерий Катынсус
-
Дудченко
Константин Дудченко
-
Алхазов
Александр Алхазов
Ротор
мин
-
Тодорович
Иван Тодорович
76
-
Ионов
Илья Ионов
90
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
70
-
Васянович
Андрей Васянович
90
-
Пугин
Алексей Пугин
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
85
-
Зинин
Илья Зинин
90
-
Фомин
Семен Фомин
90
-
Рылов
Артур Рылов
59
Запасные
-
Леонтьев
Александр Леонтьев
-
Арлашин
Денис Арлашин
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Барановский
Михаил Барановский
-
Ваганов
Сергей Ваганов
-
Рашевский
Сергей Рашевский
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко