Нефтехимик
мин
-
Рябошапка
Павел Рябошапка
90
-
Лосев
Сергей Лосев
90
-
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
-
Устинов
Виталий Устинов
90
-
Морозов
Сергей Морозов
90
-
Галиулин
Вагиз Галиулин
90
-
Дзахов
Давид Дзахов
74
-
Джалилов
Алишер Джалилов
85'
90
-
Подымов
Александр Подымов
35
-
Портнягин
Игорь Портнягин
4'
53'
90
-
Оразсахедов
Вахыт Оразсахедов
58
Запасные
-
Бочаров
Никита Бочаров
-
Варзиев
Тамерлан Варзиев
-
Махмутов
Руслан Махмутов
-
Джалилов
Манучехр Джалилов
-
Нестеренко
Юрий Нестеренко
-
Куликов
Александр Куликов
-
Нуров
Георгий Нуров
Томь
мин
-
Вашек
Петр Вашек
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
-
Николов
Пламен Николов
90
-
Бендзь
Сергей Бендзь
90
-
Сорокин
Валерий Сорокин
22'
90
-
Никитинский
Дмитрий Никитинский
90
-
Димидко
Александр Димидко
19'
89
-
Горбанец
Андрей Горбанец
90
-
Баженов
Никита Баженов
62'
73
-
Сабитов
Ренат Сабитов
90
-
Черевко
Александр Черевко
90
Запасные
-
Астахов
Виталий Астахов
-
Башилов
Михаил Башилов
-
Гультяев
Илья Гультяев
-
Нагибин
Иван Нагибин
-
Петраков
Юрий Петраков
-
О`Коннор
Гарри О`Коннор
-
Погребняк
Кирилл Погребняк