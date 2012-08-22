Уфа
мин
-
Духнов
Евгений Духнов
76
-
Кобозев
Евгений Кобозев
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Смирнов
Андрей Смирнов
90
-
Путилин
Сергей Путилин
10'
46
-
Тишкин
Максим Тишкин
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Васильев
Алексей Васильев
46
-
Засеев
Азамат Засеев
90
-
Карлос
Диего Карлос
54
-
Маркосов
Михаил Маркосов
71'
90
Запасные
-
Изотов
Дмитрий Изотов
-
Васильев
Александр Васильев
-
Кириллов
Юрий Кириллов
-
Осадчук
Сергей Осадчук
-
Галыш
Виталий Галыш
-
Киреев
Антон Киреев
-
Данилов
Сергей Данилов
Химки
мин
-
Кобзарь
Евгений Кобзарь
90
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
90
-
Ефимов
Сергей Ефимов
90
-
Даниловский
Сергей Даниловский
73'
90
-
Алексанян
Артак Алексанян
90
-
Кулешов
Владимир Кулешов
90
-
Кузнецов
Андрей Кузнецов
88'
90
-
Соболев
Владимир Соболев
90
-
Померко
Алексей Померко
67
-
Бреев
Сергей Бреев
90
-
Козлов
Александр Козлов
75
Запасные
-
Ибрагимгаджиев
Анвар Ибрагимгаджиев
-
Пухаев
Инал Пухаев
-
Белоцерковский
Даниил Белоцерковский
-
Будаков
Александр Будаков
-
Жестоков
Максим Жестоков