СКА-Хабаровск
мин
-
Коффи
Эуген Коффи
29
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
58'
90
-
Микуцкис
Томас Микуцкис
90
-
Зураев
Эльбрус Зураев
90
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Трусевич
Максим Трусевич
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Зюзин
Максим Зюзин
90
-
Луценко
Евгений Луценко
90
Запасные
-
Дебле
Серж Дебле
-
Агапов
Александр Агапов
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
-
Мицейка
Дариус Мицейка
-
Саталкин
Никита Саталкин
-
Радченко
Александр Радченко
-
Никифоров
Владислав Никифоров
Спартак-Нальчик
мин
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Абазов
Руслан Абазов
90
-
Джудович
Миодраг Джудович
74
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
90
-
Шогенов
Марат Шогенов
90
-
Захирович
Аднан Захирович
70
-
Татарчук
Владимир Татарчук
85
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
90
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
90
Запасные
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Засеев
Аслан Засеев
-
Чернышов
Игорь Чернышов
-
Мирзов
Резиуан Мирзов
-
Шаваев
Алихан Шаваев
-
Балов
Рустам Балов
-
Коронов
Игорь Коронов