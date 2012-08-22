Енисей
мин
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
15
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Лайзанс
Олег Лайзанс
90
-
Базанов
Алексей Базанов
90
-
Чадов
Вячеслав Чадов
67
-
Роденков
Юрий Роденков
74
-
Кожанов
Олег Кожанов
57
Запасные
-
Рожков
Павел Рожков
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Никитин
Алексей Никитин
-
Пьянченко
Василий Пьянченко
-
Чуперка
Валерий Чуперка
-
Сурнев
Роман Сурнев
-
Алексеев
Сергей Алексеев
Волгарь
мин
-
Печник
Андрей Печник
90
-
Ридель
Владимир Ридель
90
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
71
-
Мухутдинов
Альмир Мухутдинов
90
-
Машуков
Аслан Машуков
90
-
Чочиев
Алан Чочиев
89
-
Романенко
Владимир Романенко
90
-
Дегтярев
Александр Дегтярев
90
Запасные
-
Шаров
Сергей Шаров
-
Тузовский
Роман Тузовский
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
-
Чилюшкин
Виталий Чилюшкин
-
Петривский
Тарас Петривский
-
Бекетов
Артем Бекетов
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков