Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
90
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
-
Ревякин
Алексей Ревякин
33
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Щаницин
Александр Щаницин
90
-
Берхамов
Кантемир Берхамов
24'
85
-
Асеведо
Герсон Асеведо
90
-
Лунгу
Чисамба Лунгу
64'
80
-
Кухарчук
Илья Кухарчук
90
Запасные
-
Матюгин
Денис Матюгин
-
Котляров
Александр Котляров
-
Вьештица
Милан Вьештица
-
Чухлей
Андрей Чухлей
-
Бочков
Андрей Бочков
-
Гогниев
Спартак Гогниев
Салют
мин
-
Сикач
Степан Сикач
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Старков
Вадим Старков
90
-
Бутырин
Сергей Бутырин
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
20
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Алборов
Мирза Алборов
69
-
Яковлев
Максим Яковлев
90
-
Москера Мендоза
Андрес Хаеро Москера Мендоза
90
-
Кабутов
Дмитрий Кабутов
90
-
Бажев
Амир Бажев
90
Запасные
-
Марков
Александр Марков
-
Шевченко
Максим Шевченко
-
Курачинов
Азамат Курачинов
-
Дегтев
Денис Дегтев
-
Криворучко
Александр Криворучко
-
Кобенко
Андрей Кобенко
-
Бурмистров
Дмитрий Бурмистров