Химки
мин
-
Кобзарь
Евгений Кобзарь
46
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
90
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
90
-
Даниловский
Сергей Даниловский
90
-
Кулешов
Владимир Кулешов
90
-
Ефимов
Сергей Ефимов
90
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
45'
90
-
Кузнецов
Андрей Кузнецов
90
-
Соболев
Владимир Соболев
90
-
Померко
Алексей Померко
90
-
Бреев
Сергей Бреев
90
Запасные
-
Белоцерковский
Даниил Белоцерковский
-
Пухаев
Инал Пухаев
-
Андрианов
Сергей Андрианов
-
Будаков
Александр Будаков
-
Алексанян
Артак Алексанян
-
Жестоков
Максим Жестоков
-
Козлов
Александр Козлов
Балтика
мин
-
Шелия
Гиорги Шелия
90
-
Плопа
Максим Плопа
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90'
90
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
90
-
Левшин
Владимир Левшин
27
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
90
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
90
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
85
-
Гацко
Андрей Гацко
67
-
Вотинов
Максим Вотинов
90
Запасные
-
Ткебучава
Давид Ткебучава
-
Сальников
Андрей Сальников
-
Джатиев
Донат Джатиев
-
Колинько
Александр Колинько
-
Крючков
Владислав Крючков
-
Рытов
Михаил Рытов
-
Волков
Максим Волков