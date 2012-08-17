Ротор
мин
-
Ионов
Илья Ионов
90
-
Нечаев
Александр Нечаев
63
-
Тодорович
Иван Тодорович
89'
90
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
53'
72
-
Пугин
Алексей Пугин
90
-
Алейник
Олег Алейник
43
-
Фомин
Семен Фомин
90
-
Зинин
Илья Зинин
90
-
Рылов
Артур Рылов
90
Запасные
-
Леонтьев
Александр Леонтьев
-
Арлашин
Денис Арлашин
-
Барановский
Михаил Барановский
-
Васянович
Андрей Васянович
-
Рашевский
Сергей Рашевский
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
Нефтехимик
мин
-
Пискунов
Антон Пискунов
90
-
Рябошапка
Павел Рябошапка
90
-
Джалилов
Манучехр Джалилов
86
-
Лосев
Сергей Лосев
90
-
Куликов
Александр Куликов
90
-
Морозов
Сергей Морозов
90
-
Галиулин
Вагиз Галиулин
79
-
Джалилов
Алишер Джалилов
90
-
Дзахов
Давид Дзахов
90
-
Подымов
Александр Подымов
75
-
Оразсахедов
Вахыт Оразсахедов
74
Запасные
-
Котляров
Алексей Котляров
-
Варзиев
Тамерлан Варзиев
-
Махмутов
Руслан Махмутов
-
Бочаров
Никита Бочаров
-
Нестеренко
Юрий Нестеренко
-
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
Нуров
Георгий Нуров